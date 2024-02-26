Российскому актеру запросили пожизненное заключение за рейд в составе ВСУ

Обвинение запросило для актера Кирилла Канахина, которого заочно судят «госизмену», пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего актера петербургского «Театра Луны» Кирилла Канахина обвиняют в участии в рейде «Русского добровольческого корпуса» на территорию Белгородской и Брянской областей.

Канахину вменяют статьи о «госизмене», «организации террористического сообщества» и «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».

1 ноября стало известно о заочном аресте Канахина. «Медиазона» отмечает, что с 14 июля 2023 года Канахин находится в федеральном розыске, ТАСС уточняет, что и в международном.

Спустя несколько часов после суд удовлетворил запрос прокуратуры и заочно приговорил Канахина к пожизненному заключению. Его дело было рассмотрено за один день.



Обновлено 15:30 Добавлена информация о приговоре.

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