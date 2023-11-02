Суд в Москве заочно арестовал актера Кирилла Канахина по делу о «Русском добровольческом корпусе»

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал актера Кирилла Канахина, участника «Русского добровольческого корпуса» (РДК) в Украине. На это обратила внимание «Медиазона».

Канахину вменяют в вину прохождение обучения для осуществления террористической деятельности. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. «Медиазона» отмечает, что с 14 июля 2023 года Канахин находится в федеральном розыске, ТАСС уточняет, что и в международном.

Канахина подозревают в участии в рейде РДК в Брянскую область, который произошел в марте. Российские власти сообщали, что в ходе рейда погибли два человек и пострадал ребенок. Помимо этого, он предположительно участвовал в рейде в Белгородской области в мае, пишет Baza. По данным канала, против Канахина также возбуждены дела о госизмене и организации террористического сообщества.

Весной в Москве по делу о рейде в Брянской области арестовали командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, а также уроженца Ярославской области Алексея Огурцова.

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