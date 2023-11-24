В Минцифры предложили централизовать российскую систему видеонаблюдения. Это обойдется в 12 миллиардов рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает включить в нацпроекты инициативу по созданию национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным министерства, на реализацию потребуется 12 миллиардов рублей.

Презентацию главы Минцифры Максута Шадаева представили 21 ноября на стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных». Общая сумма на реализацию всего нацпроекта оценивается в 1,51 трлн рублей до 2030 года. Инициатива предполагает обязательное подключение к федеральной платформе видеонаблюдения, в том числе, подъездных камер. Затраты на их установку могут заложить в бюджет капремонта домов.

К анализу видеопотока подключат механизмы распознавания лиц. Сейчас такая система уже действует в Москве — к ней подключены 276 тысяч камер. Оператором системы выступает департамент информационных технологий столицы, в результате московские силовики имеют доступ к базам данных через собственные интерфейсы, например ПАРСИВ. В ОВД-Инфо подробно рассказывали об использовании таких систем против гражданских активистов и на митингах. На разработку этой системы в Москве только в прошлом году потратили более 23 миллиардов рублей.

Всего в российских городах сейчас работает 1,2 млн камер видеонаблюдения. Минцифры рассчитывает, что к 2030 году их будет 5 млн. «Отдельные категории собственников» будут обязаны устанавливать видеокамеры за свой счет.

Аналогичную систему в 2020–2022 годах создавало МЧС в рамках проекта «Безопасный город». Сейчас эта «инициатива на паузе» из-за негативного отзыва Минэкономики.

В IT-компаниях утверждают, что передача потокового видео из регионов в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры».

Источники «Коммерсанта», знакомые с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считают, что централизация данных не имеет практического смысла. Передавать данные на федеральный уровень — очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах, уверены они.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.