Силовики выдали портрет Берии жительнице Челябинска, возложившей цветы в память о Навальном

Жительницу Челябинска вызвали на беседу в полицию после того, как она возложила цветы в память об Алексее Навальном к памятнику жертв политических репрессий. По итогам беседы силовики выдали ей портрет Лаврентия Берии, сообщает «ОВД-Инфо».

На распечатанном портрете была подпись: «Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть».

Фото: «ОВД-Инфо»

Ранее проект сообщил, что 24 февраля на акциях в память о Навальном и против войны по всей России задержали несколько десятков человек.

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