Более 30 человек задержали в России на акциях памяти Навального и против войны

На акциях памяти Алексея Навального, против войны в Украине и против мобилизации по всей России задержали 32 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации проекта, задержания прошли в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Курске, Мурманске, Новосибирске, Старом Осколе и Уфе. 27 человек доставили в отделения полиции за то, что они возлагали цветы в память о Навальном, трое протестовали против войны, двоих задержали на акции жен мобилизованных. Еще четверо задержанных — журналисты, отмечает «ОВД-Инфо».

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Sota сообщает, что в Уфе была задержана пикетчица, требующая отдать тело Навального родственникам. В Казани в отделение доставили председателя партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина и двоих снимавших его журналистов. Зинатуллин стоял с плакатом: «Путин, будь мужиком, отдай тело матери!».

В Санкт-Петербурге задержали 78-летнюю художницу Елену Осипову, которая встала в пикет с плакатом о Навальном.

На фото: Елена Осипова. «Бумага»

В Москве люди девятый день продолжают нести цветы к Соловецкому камню. По данным «ОВД-Инфо», сегодня там задержали несколько человек. Одна из задержанных Людмила Сафонова положила к камню записку со словами «новопреставленному убиенному».

Также у Соловецкого камня задержали девушку, которая принесла к памятнику сине-желтые цветы.

24 февраля жители Москвы также несли цветы к памятнику Лесе Украинке. Там с самого утра дежурили полицейские. Днем возле памятника задержали пикетчика Даниила Вершинина, который стоял с плакатом «Нет войне».

Читатель «Медиазоны» рассказал, что дворники сразу после возложения убирают цветы с памятника в ближайшую урну. Собеседник издания добавил, что силовики проверили у него документы и спросили, почему он принес цветы. Они не стали переписывать его паспортные данные, но сняли его на камеру.

Жители Санкт-Петербурга также несут цветы к памятнику Тараса Шевченко. Днем 24 февраля там задержали девушку, которая наклеила на монумент бумагу с отрывком стихотворения Шевченко «Завещание». SotaVision сообщает, что силовики не смогли оторвать эту бумагу и заклеили ее мусорным пакетом.

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