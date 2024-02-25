Лукашенко объявил о планах вновь участвовать в президентских выборах в 2025 году

Александр Лукашенко будет снова участвовать в выборах президента Беларуси в 2025 году. Он объявил об этом, отвечая на вопрос журналиста «Белта».

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!», — сказал Лукашенко, адресовав свои слова беларусской оппозиции.

«И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно — ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», – сказал он.

Также Лукашенко заявил, что нигде в мире нет таких «открытых, честных и принципиальных» выборов, как в Беларуси.

Лукашенко находится у власти 30 лет. На выборах 2020 года беларусская ЦИК вновь провозгласила его президентом страны. Однако местная оппозиция не признала результаты голосования, объявив, что они были сфальсифицированы. По всей стране прошли массовые протесты, на которые Лукашенко ответил столь же массовыми репрессиями. Тогда из страны уехали, по разным оценкам, от 150 до 300 тысяч человек.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала бойкотировать президентские выборы 2025 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.