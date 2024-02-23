В сети распространилось фейковое обращение матери Навального

В интернете стала распространяться фейковая аудиозапись, на которой якобы мать политика Алексея Навального Людмила обращается к вдове оппозиционера Юлии. На это обратил внимание главред «Проверено.медиа» Илья Бер.

«Уважаемая Юлия Борисовна Абросимова (Абросимова — девичья фамилия Навальной) теперь я хочу обратиться к вам», — так начинается запись. Заканчивается она словами: «Я вас презираю и запрещаю вам спекулировать на имени моего сына, моего ребенка».

«Запись эта создана с помощью нейросети. При этом голос похож на голос Людмилы Навальной очень отдаленно, поскольку обучать нейросеть было толком не на чем. Единственный доступный на тот момент в сети образец голоса - это первое обращение матери Навального к Путину с требованием отдать его тело, чтобы его можно было по-человечески похоронить», — объяснил Бер.

По его данным, фейк запустил утром 22 февраля телегам-канал «СИГНАЛ», который связывают с медиаменеджером Кристиной Потупчик, которая аффилированна с Росмолодежью и администрацией президента. Бер добавил, что она «работает на деньги, получаемые АНО "Диалог" из бюджета России по линии Администрации президента России». Это курирует, отмечает Бер, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Сама она эти данные не комментировала.

После смерти Алексея Навального началась кампания по дискредитации его вдовы Юлии. Так, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что она ждала смерти мужа «все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь». Навальная в ответ попросила не защищать ее от Медведева: «Они специально подсовывают вам этого никчемыш, чтобы вы выпустили пар на него».

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