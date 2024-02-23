Минфин США ввел санкции против начальника ИК-3 в Харпе, где погиб Навальный 

Министерство финансов США ввело санкции против Вадима Калинина — начальника исправительной колонии №3 в Харпе, где погиб политик Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте министерства.

Под ограничения также попали начальник управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин и заместитель директора ФСИН Игорь Бояринцев.

Власти США также приурочили новый санкционный список ко второй годовщине войны в Украине. В него включили посла России в Беларуси Бориса Грызлова, банк «Авангард», оператора национальной платежной системы «Мир» и «Международный финансовый клуб». В общей сложности в санкционном списке оказались более 500 физлиц и компаний.

Ранее о санкциях, приуроченных ко второй годовщине российского вторжения в Украину, объявил ЕС.

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На этой неделе Великобритания ввела санкции против начальства ИК-3 №3 в Харпе. Кроме самого Калинина, туда включили пятерых его заместителей: Сергея Коржова, Владимира Пилипчика, Василия Выдрина, Александра Образцова и Александра Голякова. Ограничения предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

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