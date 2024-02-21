Великобритания ввела санкции против руководства ИК-3 в Харпе, где погиб Навальный

Великобритания ввела санкции против начальства исправительной колонии №3 в Харпе, где был убит политик Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Под санкции попал начальник колонии Вадим Калинин. Ограничения ввели и в отношении пятерых его заместителей: Сергея Коржова, Владимира Пилипчика, Василия Выдрина, Александра Образцова и Александра Голякова. Санкции предусматривают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.

Ранее власти США заявили, что готовятся ввести «крупный пакет санкций» против России из-за смерти Навального. «Какую бы историю российское правительство ни решило рассказать миру, ясно, что президент Путин и его правительство несут ответственность за смерть Навального», — сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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О смерти Навального ФСИН сообщила днем 16 февраля. Тело политика семье до сих пор не выдали. Следственный комитет объясняет это необходимостью завершения некой проверки, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, следователи утверждают, что будут проводить некую «химическую экспертизу» в течение 14 дней.

«Медиазона» изучила камеры видеонаблюдения и сообщила, что около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе через реку Обь появился кортеж. Он состоял из двух машин ДПС, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ с опознавательными знаками ФСИН. Журналисты издания предположили, что именно на нем тело Навального увезли из колонии в сторону Салехарда.

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