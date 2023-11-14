Поддержать
Новости

Пашинян отказался от участия в сессии ОДКБ в Минске

13:53 • 14.11.2023

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 23 ноября в Минске. Об этом говорится в телеграм-канале армянского правительства. 

Пашинян «выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение». Причины отказа не уточняются. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так прокомментировал это решение: «Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов». 

Сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ проходят ежегодно с 2009 года. «Агентство» отмечает, что представитель Армении за все время ни разу их не пропускал.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»