Выданные арестованным на акциях памяти Навального повестки в военкомате назвали недействительными

Выданные арестованным на акциях памяти Навального в Петербурге повестки в военкомате назвали недействительными. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо», ссылаясь на одного из задержанных, который явился по такой повестке.

По его словам, когда он в назначенные день и час пришел в военкомат, его туда не пустили, так как учреждение в этот день было закрыто. Сотрудники военкомата ответили ему по домофону. В ходе разговора они назвали выданные арестованным за участие в акциях памяти Навального повестки «пугалками».

В военкомате сообщили, что если в этих повестках не указан номер кабинета, в которой надо явиться, то такие бумаги можно считать недействительными.

В свою очередь, «ОВД-Инфо» отмечает, что повестки, которые выдали задержанным в ИВС Московского района, оказались выписаны на 27 февраля — день, когда военкоматы не работают. Более того, в некоторых повестках было указано время 9 утра, хотя военкоматы начинают свою работу только с 10 часов утра.

Накануне появились сообщения о том, что как минимум шестерым арестованным за возложение цветов в память о Навальном в Петербурге вручили повестки в военкомат прямо в изоляторах, где они отбывали назначенный им арест.

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