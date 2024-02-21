Шестерым арестованным за возложение цветов в память о Навальном вручили повестки

Шестерым петербуржцам, арестованным за возложение цветов в память об Алексее Навальном, вручили повестки в военкомат прямо в изоляторе временного содержания. Об этом сообщают RusNews и «Ротонда» со ссылкой на свои источники.

По информации изданий, повестки вручали мужчинам, отбывающим административный арест в ИВС «Московский 95». «Ротонда» отмечает, что для раздачи повесток в изолятор специально приехали полицейские, а арестованных вывели из камер в комнату для допросов.

Жена одного из арестованных рассказала RusNews, что повестки раздавали люди в гражданской одежде. Они не представились и подгоняли мужчин подписывать документы.

«За два часа до выхода на волю нас завели в комнату, где сидели какие-то мужчины и раздавали повестки. Сказали, если не подпишем, нам сломают пальцы. Повторяли все время: "Ну что, поедете за нас воевать? Мы же такие хорошие". Женщина была, дежурная по ИВС, которая говорила: "За меня, мальчики, будем воевать"», — рассказал один из арестованных RusNews.

Издание уточняет, что одному мужчине вручили повестку о постановке не воинский учет, еще пятерым — об уточнении данных. По информации «Ротонды», жене одного из арестованных, который все еще находится в ИВС, повестка пришла домой.

Ранее житель Петербурга рассказал правозащитникам о вручении ему повестки на выходе из спецприемника, где он также отбывал арест за возложение цветов в память о Навальном. Также у него насильно взяли дактилоскопические данные. Был ли он одним из шести человек, о которых сообщили «Ротонда» и RusNews, неизвестно.

На акциях памяти Алексея Навального по всей России задержали почти 400 человек, говорится на главной странице «ОВД-Инфо». Десятки впоследствии были арестованы.

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