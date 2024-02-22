Евросоюз снимет санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» — Reuters

ЕС снимет санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Мндоянц подал иск в суд ЕС с требованием отменить санкции. По его словам, он не связан с «Системой» с 2012 года. В декабре прошлого года ему удалось выиграть суд.

По данным агентства, в марте Евросоюз исключит из санкционных списков двух россиян и одного гражданина Словакии. Кроме Мндоянца, санкции также снимут с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, который выступил с антивоенным заявлением, и главы европейского филиала российского националистического мотоклуба «Ночные волки» Юзефа Гамбалека. Введенные против них санкции, как пишет Reuters, в ЕС посчитали «неоправданными с юридической точки зрения».

Предполагается, что ограничения снимут уже 15 марта. Если это произойдет, то власти ЕС должны разморозить активы Воложа, Мндоянца и Гамбалека.

Источники агентства также утверждают, что Венгрия добивалась исключения из санкционного списка сына миллиардера Дмитрия Мазепина бывшего российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, а также Вячеслава Кантора, который, по информации ЕС, является бенефициаром российского производителя удобрений «Акрон». Это предложение, по словам источников издания «встретило массовый отпор».

Кроме того, Будапешт лоббировал отмену санкций, введенных против миллиардера Алишера Усманова. В начале февраля этого года Европейский суд отклонил апелляции на санкции ЕС, поданные Усмановым.

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