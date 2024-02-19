Тело Навального, вероятно, вывезли из колонии незадолго до прибытия туда его матери — «Медиазона»

Тело Алексея Навального вывезли из колонии ИК-3 в поселке Харп, где он отбывал наказание в ночь на 17 февраля. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на записи дорожных камер видеонаблюдения, доступ к которым удалось получить изданию.

Речь идет о записях с камер, установленных на переправе через реку Обь. Журналисты отмечают, что зимой через нее проходит единственный сухопутный маршрут от города Лабытнанги, рядом с которым расположена ИК-3, до Салехарда.

На записях видно, что около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе появился кортеж, состоявший из двух машин ДПС, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ с опознавательными знаками ФСИН. Переправившись через реку, кортеж направился в сторону Салехарда. Журналисты предполагают, что именно на нем тело Навального увезли из колонии.

17 февраля, на следующий день после сообщения о смерти Навального, его мать Надежда вместе с адвокатами приехала в колонию. Там им отказались выдать тело политика, заявив, что оно находится в морге Салехарда. В морге позже заявили, что «никаких тел из колонии не принимали» и порекомендовали обращаться в Следственный комитет.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в соцсети X, что Следственный комитет отказывается выдать тело семье Навального до завершения некой проверки.

Проект «ОВД-Инфо» призвал граждан отправлять в СК обращения с требованием передать тело оппозиционера родным. За выходные, по данным правозащитников, это сделали более 47 тысяч человек.

В свою очередь, юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказал, что следователь, ведущий дело о смерти Навального, может сколь угодно долго не выдавать его тело семье, используя различные формальные предлоги. При этом Смирнов отметил, что как правило после смерти заключенного в колонии соответствующие проверки занимают от двух до пяти дней. Если тело не выдают родным дольше пяти дей, значит следователи «точно что-то скрывают», подчеркнул Смирнов.

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