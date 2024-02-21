В МВД отрицают существование приказа об идентификации несущих цветы к памятникам жертв репрессий

МВД отрицает существование приказа, обязывающего полицейских круглосуточно дежурить у памятников жертвам политических репрессий в Москве. Об этом пишет РБК.

«Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Ранее о том, что в Москве приказали следить за людьми, приносящими цветы к памятникам, и идентифицировать их, написал проект «Идите лесом». В проект прислали якобы проект приказа, подписанный главой столичного управления МВД Олегом Барановым.

16 февраля, после появления сообщений о смерти Алексея Навального в колонии, сотни людей стали приносить цветы к памятникам жертвам политических репрессий по всей России. Также они стали оставлять комментарии в память политика под памятниками жертвам политических репрессий на картах сервиса 2ГИС. Позже пользователи обратили внимание, что сервис стал их удалять, а позже — закрыл.

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По данным «ОВД-Инфо», на акциях памяти политика Алексея Навального по всей стране задержали сотни людей, десятки из которых позже арестовали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее законным.

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