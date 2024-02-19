Сервис 2ГИС закрыл комментарии под памятниками жертвам политических репрессий после появления там упоминаний Навального

Картографический сервис 2ГИС отключил возможность оставлять комментарии к памятникам жертвам политических репрессий после того, как пользователи стали писать там о Навальном. Внимание на это обратило издание «Сибирский экспресс».

Так, больше нельзя оставить отзыв о памятнике в Нарымском сквере Новосибирска, где появился стихийный мемориал Навальному. Кроме того, комментарии отключены под монументами жертвам политических репрессий в Красноярске, Омске и других городах. Тем не менее старые комментарии с упоминанием Навального там еще сохранились, отмечает издание.

16 февраля, после появления сообщений о смерти Алексея Навального в колонии, пользователи 2ГИС стали оставлять сотни комментариев в его память под памятниками жертвам политических репрессий на картах сервиса. Позже пользователи обратили внимание, что сервис стал удалять такие комментарии.

Читать еще Задержания и аресты участников акций памяти Навального и захват Авдеевки. Главные новости минувших выходных

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.