В Кремле назвали законными задержания людей за возложение цветов в память о Навальном

Задерживая людей за возложение цветов в память об Алексее Навальном, полицейские действуют в «соответствии с законом». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал заявления вдовы Алексея Навального Юлии, в котором она обвинила в убийстве мужа Владимира Путина. По словам Пескова, сам Путин этого обращения не видел. Сами обвинения Песков назвал «хамскими и голословными».

«Учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, то я оставлю это без комментариев», — сказал он.

Песков также заявил, что Россия не будет реагировать на требование главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля провести независимое международное расследование смерти Навального.

«Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля», — заявил Песков.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях памяти Навального по всей стране задержали сотни людей, десятки из которых позже были арестованы.

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