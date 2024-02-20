Олега Навального повторно не объявляли в розыск и не заводили на него новых уголовных дел — «Медиазона»

Олега Навального не переобъявляли в розыск и не заводили на него новых уголовных дел, сообщает «Медиазона».

Издание отмечает, что имя Олега Навального есть в ранее опубликованной «Медиазоной» базе розыска от начала февраля. Уже тогда он значился там с пометкой «переобъявлен». Журналисты пишут, что эта карточка Олега Навального появилась на сайте МВД не позднее февраля 2023 года, то есть почти год назад.

Также речь не идет о новом уголовном деле против брата Алексея Навального. В карточке в качестве контактного указан номер, который принадлежит управлению ФСИН по Москве. Федеральная служба исполнения наказаний объявляет людей в розыск за нарушение мер пресечения или приговоров. В феврале 2022 года Олегу Навальному заменили условный срок на реальный по «санитарному делу», с тех пор он находится в розыске.

Ранее РИА «Новости» и другие СМИ со ссылкой на базу розыска МВД написали о переобъявлении Олега Навального в розыск. ТАСС со ссылкой на силовиков утверждал, что него возбуждено новое уголовное дело.

6 августа 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм (статья 236 УК). По версии следствия, он через соцсети призывал участвовать в протестах в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусом. В январе 2021-го Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления «Новичком».

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