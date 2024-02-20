МВД повторно объявило Олега Навального в розыск

МВД повторно объявило в розыск брата Алексея Навального — Олега. Соответствующая карточка появилась в базе данных министерства, обратило внимание РИА «Новости».

По какой статье он разыскивается, не сообщается. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что на Олега Навального возбуждено новое уголовное дело.

В первый раз он был объявлен в розыск в январе 2022 года. Незадолго до этого стало известно, что уголовно-исполнительная инспекция подала иск об отмене его условного срока по «санитарному делу». ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному срок на реальный, потому что он якобы не встал на учет в инспекции. В феврале 2022 года Люблинский суд Москвы сообщил, что младший брат Алексея Навального уехал из России.

6 августа 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм (статья 236 УК). По версии следствия, он через соцсети призывал участвовать в протестах в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусом. В январе 2021-го Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления «Новичком». 18 января оппозиционера арестовали на 30 суток, а затем заменили ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Читать еще У зла есть имена Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.