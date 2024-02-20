Гражданку США и России обвинили в госизмене за перевод 50 долларов украинскому фонду — «Первый отдел» 

Обвиненную в госизмене 32-летнюю гражданку США и России Ксению Хавана (Карелину) задержали в Екатеринбурге 27 января, арестовали на 14 суток по статье о мелком хулиганстве, а 7 февраля ее снова задержали уже по уголовному делу. Об этом сообщает «Первый отдел».

В ФСБ заявили, что Хавана якобы занималась сбором средств, которые затем направлялись на закупку медикаментов, обмундирования и экипировки для украинской армии. «Первый отдел» уточняет, что речь идет только об одном переводе: 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке 51,8 долларов на счет украинского фонда «Razom for Ukraine».

УФСБ по Свердловской области возбудила против нее уголовное дело по статье о государственной измене в форме «‎оказания финансовой помощи представителям иностранного государства в деятельности направленной против безопасности РФ» (статья 275 УК). Эта статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Читать еще У зла есть имена Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального

Читать еще Прокурор просит 3,5 года колонии для обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.