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В Екатеринбурге по обвинению в госизмене арестована гражданка России и США

10:01 • 20.02.2024

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнюю женщину с гражданством России и США. Ее обвинили в госизмене и арестовали, передает РИА «Новости». 

Как утверждают в спецслужбе, арестованная занималась сбором средств, которые затем направлялись на закупку медикаментов, обмундирования и экипировки для украинской армии.

Кроме того, в ФСБ заявили, что проживая в Лос-Анджелесе, она якобы неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины. 

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