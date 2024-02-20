В Екатеринбурге по обвинению в госизмене арестована гражданка России и США

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнюю женщину с гражданством России и США. Ее обвинили в госизмене и арестовали, передает РИА «Новости».
Как утверждают в спецслужбе, арестованная занималась сбором средств, которые затем направлялись на закупку медикаментов, обмундирования и экипировки для украинской армии.
Кроме того, в ФСБ заявили, что проживая в Лос-Анджелесе, она якобы неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины.
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