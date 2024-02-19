Экс-президент США Дональд Трамп впервые упомянул гибель Навального. Он сделал это в контексте американской политики

Бывший президент США Дональд Трамп впервые упомянул гибель Алексея Навального, но сделал это в контексте американской политики. Пост опубликован в его соцсети Truth Social.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой продажные радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и несправедливые решения судов разрушают Америку. Мы — нация в упадке, нация неудачников!», — написал Трамп.

Какова связь между убийством Навального и американскими левыми политиками, он не уточнил.

В день, когда стало известно о гибели оппозиционера, президент США Джо Байден возложил ответственность за его смерть на Владимира Путина.

«Не сомневайтесь: Путин ответственен за смерть Навального, Путин. То, что случилось с Навальным, очередное доказательство путинской жестокости. Никому не следует обманываться — ни в России, ни дома [в США], ни где бы то ни было в мире: Путин не только покушается на граждан других стран — что мы можем наблюдать в Украине, — он также совершает преступления против его собственного народа», — сказал Байден.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что государственным деятелям «не подобает выступать с откровенно хамскими заявлениями».

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