Бастрыкин заявил о необходимости «справедливизации» российского правосудия — Симоньян

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что российское правосудие нуждается в «справедливизации». Об этом главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 18 февраля. Внимание на это обратило «Агентство».

По словам Симоньян, разговор с Бастрыкиным о российском законодательстве и судебной практике у нее состоялся на прошлой неделе. «Мы с ним говорили о том, что нам нужна не гуманизация правосудия, а — такой термин оказался правильным — справедливизация правосудия. Потому что, конечно, то, что творится сейчас, … к справедливости имеет очень мало отношения», — сказала Симоньян.

Судя по ее словам, под «справедливизацией» Бастрыкин понимает увеличение сроков за тяжкие преступления, например, убийство, а также смягчение ответственности по статьям, по которым в последнее время часто судят блогеров и телеграм-каналов.

Симоньян рассказала, что они с Бастрыкиным обсудили, в частности, дела против администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и сотрудников медиагруппы Ксении Собчак Кирилла Суханова, Адриана Романовского и Тамерлана Бигаева. Всех их недавно приговорили к срокам от пяти до семи с половиной лет по обвинению в вымогательстве.

В свою очередь, Симоньян рассказала главе СК историю своего соседа, который был приговорен за убийство к шести годам колонии, а вышел на свободу через четыре.

По словам Симоньян, Бастрыкин говорил о таком соотношении сроков «с недоумением». Также он назвал слишком суровыми наказания, которые суды назначают по обвинениям в превышении допустимой самообороны.

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