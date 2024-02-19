«Никаких анонсов возможных митингов». Региональные радиостанции получили инструкции по подаче новостей о Навальном

Региональные радиостанции «Авторадио» и «Европа плюс» получили инструкции по подаче новостей о смерти Алексея Навального. Скриншоты писем опубликовало издание «Сирена». Редакция, как утверждается, получила их от читателя, который работает в «Европейской медиа группе».

«Мы не нагнетаем и не пугаем горожан. Без паники и какой-либо личностной оценки происходящего, мнений и комментариев (в данном случае — западных лидеров). Никаких анонсов возможных митингов», — говорится в письме региональным редакциям радиостанции «Европа плюс».

При составлении выпусков новостей сотрудникам радиостанций предложили ориентироваться на государственные каналы и информагентства, а также давать только новости из официальных источников — ФСИН, СКР или Кремля.

В письме, которое вводит цензуру на новости о Навальном, также говорится, что региональным редакциям следует исключить из эфиров «фейки и телеграм-каналы». Сотрудникам радиостанции «Европа плюс» в письме также привели два примера «правильных» новостей. В коротких заметках Алексея Навального называют блогером и экстремистом.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.