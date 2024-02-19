Провайдер заблокировал доступ к камерам в Салехарде после того, как «Медиазона» нашла конвой, который, вероятно, увез тело Навального из колонии

Интернет-провайдер «Коннект» закрыл доступ к трансляциям с камер уличного наблюдения в Салехарде, пишет «Медиазона».

На главной странице провайдера осталась кнопка «Онлайн Салехард», но при нажатии появляется ошибка, убедились журналисты издания.

Накануне «Медиазона», ссылаясь на записи дорожных камер видеонаблюдения, сообщила, что около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе через реку Обь появился кортеж. Он состоял из двух машин ДПС, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ с опознавательными знаками ФСИН. Журналисты издания предположили, что именно на нем тело Навального увезли из колонии в сторону Салехарда.

Редакция издания скачала архивы с двух камер в период с 11 по 17 февраля и загрузила их на Google Drive, призвав всех желающих присоединиться к изучению этих кадров.

Следственный комитет отказывается выдать тело Алексея Навального его родственникам до завершения некой проверки, писала ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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