Евросоюз потребовал от России проведения независимого международного расследования гибели Алексея Навального

Страны Евросоюза потребовали от России проведения независимого международного расследования гибели Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. ЕС также возложил на Владимира Путина ответственность за смерть политика.

«Европейский Союз возмущен смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, основная ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях. […] Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти. ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство и власти России», — сказано в заявлении.

Представители стран ЕС также призвали немедленно освободить задержанных на акциях памяти Навального в России и всех политзаключенных.

«Неожиданная и шокирующая смерть Навального — это еще один признак ускоряющихся и систематических репрессий в России. Европейский Союз повторяет свой призыв к России немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко и Ивана Сафронова», — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден также возложил на Путина ответственность за гибель Навального.

«Не сомневайтесь: Путин ответственен за смерть Навального. То, что случилось с Навальным, очередное доказательство путинской жестокости. Никому не следует обманываться — ни в России, ни дома [в США], ни где бы то ни было в мире: Путин не только покушается на граждан других стран — что мы можем наблюдать в Украине, — он также совершает преступления против его собственного народа», — заявил Байден.​​

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что государственным деятелям «не подобает выступать с откровенно хамскими заявлениями».

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