Банки ОАЭ закрывают счета клиентов-россиян и ограничивают расчеты с Россией — «Ведомости»

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали закрывать счета клиентов-россиян и ограничили расчеты с Россией. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на российских бизнесменов, ведущих дела в ОАЭ.

По их словам, банки закрывают счета клиентов с российским гражданством, в том числе «по непрозрачным причинам».

Собеседники издания рассказали, что ужесточать политику в отношении клиентов-россиян начали осенью 2023 года. Сначала кредитные организации перестали принимать платежи из России. Для проведения расчетов в цепочку оплаты пришлось добавлять банк в Гонконге. Однако в феврале 2024 года гонконгский банк отказался от участия в этой схеме и тогда платежи пришлось проводить в криптовалюте.

Как пишут «Ведомости», ситуация с банковским обслуживанием в ОАЭ усложнилась даже для тех компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят их туда.

Причиной ограничения обслуживания российских клиентов банками ОАЭ, по данным издания, стала угроза введения вторичных санкций со стороны США.

Источники газеты рассказали, что физические и юридические лица из России все еще могут открыть счета в банках ОАЭ, но процедура занимает больше времени, а ускорить ее могут личные знакомства с представителями местных элит.

Ранее «Ведомости» писали, что от сотрудничества с российскими клиентами начали отказываться банки Турции. Турецкие кредитные организации стали закрывать счета российских компаний, также опасаясь введения вторичных санкций со стороны США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что США оказывают «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» на Турцию и турецкие компании.

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