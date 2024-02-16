Семья Бахтиных с болеющим СМА ребенком выиграла суд у минздрава

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об обеспечении трехлетнего Миши Бахтина лекарствами от редкого генетического заболевания спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа. Судья Ирина Юшкова постановила, что минздрав Свердловской области должен незамедлительно предоставить ему лекарство, рассказала «Холоду» представитель семьи Бахтиных Юлия Липинская.

В 2022 году Бахтины уже выигрывали суд — он постановил предоставить Мише лекарство за счет регионального бюджета Свердловской области. Однако минздрав затянул процедуру его выдачи, а также подал заявление, оспаривающее решение суда на основе решений консилиума. Липинская рассказала «Холоду», что 16 февраля суд принял решение не удовлетворять заявление минздрав.

«Бахтины уже выиграли суд, который постановил, что Мише необходимо предоставить лекарство. Это решение было подтверждено судом кассационной инстанции. Решение вступило в законную силу, оно не отменено, — говорит Липинская. — Представители минздрава утверждают, что с учетом проведенных врачебных комиссий и консилиумов необходимость предоставления лекарства Мише якобы отпала. Я привела доводы, что в рамках данного дела прекращение исполнительного производства просто невозможно, это было бы нарушением в части исполнения вступившего в законную силу решения суда о немедленном обеспечении ребенка лекарственным препаратом “Спинраза”. Суд встал на сторону Бахтиных».

Дмитрий и Яна Бахтины — родители Миши — уже почти два года борются за то, чтобы их сыну предоставили дорогостоящее лечение. Спинальная мышечная атрофия — заболевание, развитие которого можно приостановить лишь в редких случаях. Остальные дети и взрослые, рожденные с СМА, должны принимать лекарственные препараты пожизненно. Пока минздрав Свердловской области отказывает Бахтиным в предоставлении лекарства, они сами собирают деньги на препарат с помощью благотворительных фондов и меценатов.

Отец Миши Дмитрий Бахтин время от времени выходит в одиночные пикеты: например, в августе 2023 года он стоял с плакатом на Красной площади, в декабре 2023 года он простоял более 10 часов на морозе около здания министерства здравоохранения Свердловской области. 15 февраля 2024 года, в день приезда президента Путина в Екатеринбург, Бахтин тоже встал в пикет. Его задержали, а позже оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

«Холод» подробно рассказывал историю о том, как Бахтины борются за необходимое для сына лечения.

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