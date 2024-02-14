Умерла мать политика Бориса Немцова

Утром 14 февраля в возрасте 96 лет умерла Дина Немцова, мать политика Бориса Немцова. Об этом в фейсбуке сообщила ее внучка Жанна Немцова.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала она. Дина Немцова (в девичестве — Эйдман) родилась 3 марта 1928 года. Она была врачом-педиатром.

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года рядом с Кремлем на Большом Москворецком мосту. В 2017 году виновным в его убийстве суд признал военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. По версии следствия, именно он стрелял в политика.

Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет колонии. Организаторов и заказчиков убийства так и не нашли. По данным Следственного комитета, одним из них мог быть Руслан Мухудинов — его называли водителем бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Последний также был фигурантом дела об убийстве Немцова. Его пытались допросить во время предварительного следствия, но этого так и не произошло. В судебных заседаниях он также не участвовал. В конце октября 2023 года Геремеева назначили командиром нового чеченского батальона Минобороны имени шейха Мансура.

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