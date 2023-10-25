Фигурант дела об убийстве Немцова возглавит новый чеченский батальон 

Фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев назначен командиром нового чеченского батальона Минобороны имени шейха Мансура. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев. Он зарекомендовал себя как достойный представитель команды Первого Президента ЧР, который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи», — написал он.

На территории дислокации нового батальона в Гудермесе еще идут строительные работы, написал накануне глава Чечни Рамзан Кадыров. Делимханов добавил, что там провели реконструкцию четырех казарм и построили две новые. Кроме того, там оборудовали строевой плац, столовую на 100 посадочных мест, парковку, помещение для намаза и многое другое.

Руслан Геремеев фигурировал в деле убийства Бориса Немцова, которое произошло 27 февраля 2015 года. Оппозиционного политика застрелили рядом с Кремлем на Большом Москворецком мосту. Во время предварительного следствия Геремеева пытались допросить, но этого так и не произошло. В судебных заседаниях он также не участвовал.

В 2017 году виновным в убийстве Немцова суд признал военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. По версии следствия, именно он стрелял в политика. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет колонии. Организаторов и заказчиков убийства так и не нашли. По данным Следственного комитета, одним из них мог быть Руслан Мухудинов — его называли водителем Геремеева.

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