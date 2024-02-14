Суд в Петербурге отменил депортацию афганской журналистки Кобры Хассани

Красносельский районный суд в Санкт-Петербурге отменил исполнение постановления о депортации журналистки Кобры Хассани в Афганистан, где ей грозила смертельная опасность. Ее освободили из Центра временного содержания иностранцев, сообщает пресс-служба судов города.

Суд постановил, что Хассани содержалась в ЦВСИГ более восьми месяцев, и назвал ее дальнейшее нахождение там «чрезмерным ограничением прав и свобод». Депортацию журналистки в Афганистан суд признал невозможной, так как в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде. Таким образом Хассани вышла на свободу.

В России Хассани стала обвиняемой по двум делам: административном о нелегальном нахождении в России и уголовном о незаконной попытке выезда из России в Европу. В мае 2023 года Кировский районный суд признал журналистку виновной по первому делу (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП) и назначил ей штраф и принудительное выдворение в Афганистан. Это решение не было исполнено, так как в отношении журналистки шло уголовное расследование по второму делу.

13 февраля 2024 года Кировский районный суд Петербурга приговорил Хассани к двум годам колонии-поселения по делу о попытке выезда в Европу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК). Ей зачли срок пребывания в СИЗО и освободили в зале суда. Однако вероятность депортации в Афганистан сохранялась: в январе Россия отказала ей в предоставлении временного убежища.

27-летняя Хассани говорила, что на родине ей может грозить смертная казнь. Живя в Афганистане, она работала на местном телеканале и занималась общественной деятельностью в области прав человека. Хассани уехала из Афганистана в 2021 году после захвата власти талибами, которые ограничили права женщин. Она поступила на англоязычную программу в Киевский государственный университет. После начала войны в Украине Хассани хотела выехать сначала в Польшу, затем — в Германию, но проводники вместо этого увезли ее в Россию через Луганск.

В Москве Хассани нашла соотечественника, который пообещал помочь ей уехать в Европу. В мае 2022 года ее с несколькими другими афганцами задержали недалеко от петербургского грузового порта. Защита Хассани настаивала, что девушка стала жертвой обмана и была уверена, что уедет из России легально.

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