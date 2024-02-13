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В Петербурге афганскую журналистку приговорили к двум годам и освободили в зале суда. Ей по-прежнему грозит депортация на родину

14:34 • 13.02.2024

Кировский районный суд Петербурга приговорил к двум годам колонии-поселения афганскую журналистку Кобру Хассани по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает «Фонтанка». 

Хассани зачли срок пребывания в СИЗО, в связи с чем ее освободили в зале суда. При этом ей по-прежнему грозит депортация на родину. Ранее Хассани отказали во временном убежище. По словам адвоката журналистки Елены Фадеевой, в МВД посчитали, что оснований для предоставления убежища Хассани нет. 

Журналистка ранее говорила, что в Афганистане ей может грозить смертная казнь. Она выступает против обязательного ношения мусульманской одежды и, пока жила в Афганистане, боролась за права женщин. Журналистка уехала из страны в 2021 году после захвата власти талибами и поступила в Киев на англоязычную программу. После начала войны в Украине она хотела выехать сначала в Польшу, затем — в Германию, но из-за нелегальных перевозчиков Хассани с попутчиками оказалась в России. 

Еще 12 фигурантов дела получили те же сроки, что и Хассани. Им тоже зачли сроки пребывания в СИЗО. Организатору перевозок Александру Мацулевичу назначили четыре года колонии строгого режима. 

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