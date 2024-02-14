Алексея Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО

Политика Алексея Навального в 27-й раз отправили в штрафной изолятор, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, оппозиционер вышел из ШИЗО 11 февраля, а 14 февраля его снова поместили в изолятор на 15 суток. Ярмыш отмечает, что по окончании очередного водворения Навальный проведет в ШИЗО 308 дней.

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Это уже четвертый раз, когда политика помещают в штрафной изолятор в колонии особого режима «Полярный волк», куда его перевели в конце 2023 года. С 6 декабря Навального перестали подключать по видеосвязи из колонии к судебным заседаниям, а его адвокатам и родственникам около 20 суток не говорили о его местоположении. Позднее выяснилось, что его этапировали в Ямало-Ненецкий автономный округ.

В начале февраля 2024 года оппозиционер сообщил, что ему не передают письма от жены и дочери.

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