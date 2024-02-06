«Знаете, тут экстремизм». Алексею Навальному не передают письма жены и дочери

Алексею Навальному не передают письма дочери и жены. Об этом политик сообщил на заседании по иску к ИК-6 о запрете на свидания с семьей.

«Мне принесли акт, что 18 писем, которые пришли, изъяты цензурой. В том числе письмо от моей жены и письмо дочери. Сказали: "Знаете, тут в письмах экстремизм"», — рассказал Навальный.

Кроме того, сегодня прошло заседание по еще одному иску Навального. Политик требовал от руководства колонии соблюдать уголовно-исполнительный кодекс (часть 3 статьи 88) и переносить средства, которые он не успел израсходовать в тюремном ларьке на следующий месяц. Всего там можно купить необходимых товаров и продуктов на пять тысяч рублей в месяц.

«После письма первого замдиректора ФСИН Бояринева Алексею строго запретили тратить больше пяти тысяч рублей в месяц на продукты и товары первой необходимости. Такие «нововведения» с отменой переноса неизрасходованных средств на следующий месяц фсиновцы объяснили тем, что просто раньше нарушали, а теперь привели в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении соратников политика. Судьи Владимирского областного суда отклонили эту жалобу Навального.

1 февраля Алексея Навального в 26 раз поместили в ШИЗО. Учитывая новое наказание, всего он проведет там 293 дня, пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Сейчас политик отбывает срок в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Туда его этапировали в середине декабря.

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