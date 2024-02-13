На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завели еще семь уголовных дел о мошенничестве — РИА «Новости»

На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завели еще семь уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя из Таганского суда Москвы.

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще семь уголовных дел», — сказал следователь на заседании по рассмотрению ходатайства о продлении Шабутдинову ареста. Подробностей об этих уголовных делах агентство не приводит.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Шабутдинова Калоя Ахильгова пишет, что количество потерпевших в деле достигло 50. По словам Ахильгова, это не окончательное число.

По итогам заседания Таганский суд продлил Шабутдинову арест до 16 апреля.

Бизнес-тренера, обещавшего своим ученикам сверхдоходы, задержали 3 ноября. В его квартире прошел обыск, а на следующий день Таганский суд Москвы арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Заявления на коуча, как сообщалось, написали его же ученики. «Коммерсантъ» отмечал, что основанием для возбуждения дела стали обращения восьми предпринимателей. Они заплатили Шабутдинову в общей сложности пять миллионов рублей за некую уникальную бизнес-методику, которая в итоге состояла из советов и призывов поверить в себя.

В конце ноября 2023 года РИА «Новости» со ссылкой на председателя «Общероссийского движения предпринимателей» Андрея Ковалева сообщало, что на Шабутдинова написали еще 12 заявлений о мошенничестве.

Одна из учениц коуча, бывшая сотрудница московской таможни Наталья Калистратова, рассказала РИА «Новости», что во время тренингов участникам якобы «подмешивали в кофе зеленые таблетки».

Обновлено в 19:31. Добавлена информация о продлении Шабутдинову ареста.

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