На бизнес-тренера Шабутдинова написали еще 12 заявлений о мошенничестве — РИА «Новости» 

На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали еще 12 заявлений о мошенничестве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя «Общероссийского движения предпринимателей» Андрея Ковалева.

«Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения», — сказал Ковалев.

Откуда у него эта информация, в заметке не сообщается. Однако госагентство, ссылаясь на Ковалева, уточняет, что в прошедшие выходные он «организовал встречу пострадавших от незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров». О том, что на Шабутдинова написали еще 12 заявлений о мошенничестве, официально не сообщалось.

Бизнес-тренера, обещавшего своим ученикам сверхдоходы, задержали 3 ноября. В квартире Шабутдинова прошел обыск, а на следующий день Таганский суд Москвы арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Заявления на коуча, как сообщалось, написали его же ученики. Как пишет РИА «Новости», официально в деле фигурируют восемь пострадавших. Они, по информации «Коммерсанта», отдали Шабутдинову в общей сложности пять миллионов рублей за некую уникальную бизнес-методику, которая в итоге состояла из советов и призывов поверить в себя.

Кроме того, одна из учениц Шабутдинова бывшая сотрудница московской таможни Наталья Калистратова рассказала РИА «Новости», что во время тренингов участникам якобы «подмешивали в кофе зеленые таблетки».

«Сейчас они [таблетки] находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли», — сказала она, добавив, что на встречах с Шабутдиновым ученики занимались медитацией, слушали музыку и находились в состоянии эйфории. Официальной информации о том, что в деле фигурируют таблетки, нет.

На прошлой неделе, 22 ноября, Мосгорсуд отклонил ходатайство об освобождении Шабутдинова под залог в 15 миллионов рублей и оставил его под арестом. Коуч вину не признал. На последнем заседании в руках он держал плакат с надписью «предприниматель».

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