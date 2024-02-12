Ксения Собчак решила судиться с НТВ, который выпустил о ней «разоблачительные» фильмы 

9 и 10 февраля телеканал НТВ выпустил два «разоблачительных» фильма о Ксении Собчак. Журналистка объявила, что подаст к компании иск о клевете и защите чести и достоинства. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

В первом фильме под названием «Собчак. На личность» авторы обвинили журналистку в участии в вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова и в помощи в «распространении дезинформации» журналисту Олегу Кашину. В конце ролика сотрудники НТВ призвали Собчак «одуматься и перестать испытывать терпение властей». Собчак назвала это видео «30 минутами отборнейших небылиц».

На следующий день НТВ выпустил еще один фильм — «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». Про него журналистка написала, что часть ролика составляет «пережевывание тысячу раз пережеванной» ее личной жизни 20-летней давности. «Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле Экспресс-газеты», — написала она.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», — добавила Собчак.

12 февраля суд в Москве приговорил Кирилла Суханова — коммерческого директора «Осторожно, Media», принадлежащего Собчак — к семи с половиной годам колонии строгого режима. Его обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова. Два других фигуранта этого дела — бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которые были авторами телеграм-канала «Тушите свет» — получили по семь лет заключения в колонии строгого режима.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?» — прокомментировала приговор Собчак.

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