Россия потеряла статус главной угрозы для многих стран

Жители стран «Большой семерки» и БРИКС перестали воспринимать действия России в Украине как главную угрозу, несмотря на риск ядерного удара и сбои в поставках электроэнергии, следует из ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время люди стали чаще беспокоиться из-за массовой миграции, спровоцированной войнами, климатических изменений и исламского терроризма.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В 2022 году жители Украины, Канады, США, Франции, Германии и Японии считали Россию главным источником опасности в мире. Жители Великобритании тогда поместили Россию на второе место после сбоев в электроснабжении.

Новый опрос проводился онлайн в октябре-ноябре 2023 года. Социологи опросили по тысяче человек из каждой страны «Большой семерки» и БРИКС, кроме России. Россию назвали основной угрозой лишь в Японии и Великобритании. Для жителей Канады Россия опустилась на третью строчку, для Германии — на седьмую, в Италии — на 12-ю. Жителям Украины в 2023 году задавали другие вопросы.

Другие угрозы

Война в Украине и другие геополитические события по-прежнему влияют на мнение граждан о других странах, отмечают эксперты. Среди государств, которые воспринимаются скорее как угроза, а не как союзники, опрошенные назвали Россию, Беларусь, Иран и Китай. Жители Китая, Индии и Южной Африки, как и в 2022 году, считают Россию союзником. Украина по-прежнему рассматривается как союзное государство, но в меньшей степени, чем в 2022 году.

Во всем мире, кроме Бразилии, Японии и ЮАР, люди испытывают меньше экономических опасений, чем в прошлом году. Также люди стали меньше беспокоиться о коронавирусе и будущих пандемиях.

В то же время граждане G7 и стран БРИКС стали чаще переживать из-за массовой миграции в результате войн, климатических изменений и радикального исламского терроризма. Опасения насчет последнего пункта чаще всего встречаются среди жителей Европы и Северной Америки. Эксперты Мюнхенской конференции связывают это с войной в Израиле. Также люди во всем мире продолжают переживать из-за экологических угроз.

Мюнхенский индекс безопасности зафиксировал «усталость от Украины» у жителей других стран. Эксперты призывают европейских и американских чиновников бороться с этим явлением и помочь Украине одержать победу.

«Победа России создаст опасный прецедент для конфликтов за пределами Европы, показав, что неприкосновенности границ больше нет и что агрессия и военные преступления оправданы», — говорится в докладе.

Подавляющее большинство украинцев, опрошенных экспертами Мюнхенской конференции по безопасности, называют единственным приемлемым условием прекращения огня полный вывод российских войск со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым.

80% украинских граждан верят, что их страна выиграет войну. Большинство опрошенных желают, чтобы Украина вступила и в ЕС, и в НАТО, и рассчитывают, что она сделает это в течение пяти лет.