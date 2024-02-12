Российская армия собрала 30-километровый «царь-поезд» в аннексированной части Донецкой области

Россия собрала 30-километровый «царь-поезд» в аннексированной части Донецкой области. Он состоит из более чем 2000 товарных вагонов, сообщает украинский OSINT-проект DeepState.

Оценить эффективность этого «специфического инженерного сооружения» довольно сложно, говорится в телеграм-канале проекта. Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Оленевке до Волновахи и находится примерно в шести километрах от нынешней линии фронта, добавляет Американский институт изучения войны (ISW).

Эксперты DeepState изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что «царь поезд» насчитывает около 2100 вагонов разного типа и может стать одной из линий обороны.

«Повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно», — говорится в телеграм-канале проекта.

В 2023 году перед началом украинского контрнаступления российские военные построили на оккупированных территориях Украины оборонительную линию, которая получила название «линия Суровикина». Украинской бронетехнике впервые удалось преодолеть ее в конце сентября 2023 года. «Агентство» пишет, что именно «линия Суровикина» не позволила ВСУ добиться серьезных успехов в ходе контрнаступления.

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