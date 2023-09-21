Украинская бронетехника впервые пересекла «линию Суровикина»

Украинская бронетехника впервые преодолела противотанковые укрепления так называемой «линии Суровикина». Об этом сообщают американский Институт изучения войны (ISW) и независимые OSINT-аналитики.

По их данным, пересечь первую линию укреплений украинским военным удалось в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом, как пишет аналитик ISW Джордж Баррос, говорит видео, геолоцированное владельцем твиттер-аккаунта imi (m).

В свою очередь, военный аналитик Роб Ли уточнил, что преодолеть противотанковый ров и линию «зубов дракона» (противотанковых укреплений в виде бетонных пирамид — прим. «Холода») смогли украинские бронированные машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

Баррос же отметил, что пересечь «линию Суровикина» украинской технике, вероятно, удалось по проселочной дороге, которая не была заблокирована укреплениями. Эксперт делает вывод, что продвижение ВСУ может говорить о разгроме российской обороны в этом районе. Он предположил, что украинская армия готовится к новому этапу наступления на этом участке фронта.

Роб Ли также считает, что прорыв украинской бронетехники за «линию Суровикина» — значительное развитие ситуации на фронте.

О значительных усилиях, которые прикладывало украинское командование для прорыва российской обороны в районе Вербового, писал и близкий к российскому Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».

«Линией Суровикина» называют линию оборонительных укреплений протяженностью несколько сотен километров, которую российские военные построили на оккупированных украинских территориях и в приграничных с Украиной российских регионах.

В начале сентября представители украинского командования заявили о прорыве первой из трех линий российской обороны на Южном фронте. При этом они подчеркнули, что эта линия была самой укрепленной из трех.

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