Двоих мужчин, которые сняли скальп парню с зелеными волосами, приговорили к 3,5 годам колонии 

Суд в Подмосковье приговорил двоих мужчин, которые сняли скальп молодому человеку с покрашенными волосами, к трем годам и шести месяцам колонии каждого. Их признали виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и причинении вреда здоровью средней тяжести (пункты «г, д, з» части 2 статьи 112 УК). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 9 июля 2023 года осужденные пили алкоголь у бассейна в Электростали. Они увидели двух молодых людей, у одного из которых были покрашены волосы. Мужчины «из хулиганских побуждений» вступили с ними в конфликт: они оскорбляли молодых людей и угрожали применением насилия.

Затем один из осужденных взял нож и срезал волосы с головы 19-летнего юноши. Таким образом мужчина нанес ему травму головы.

Ранее сообщалось, что у 19-летнего Юрия был зеленый ирокез. «Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — рассказывал пострадавший.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.