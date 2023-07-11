В Электростали полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на молодого человека из-за цветных волос. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне вечером двое неизвестных срезали волосы и часть кожи с головы 19-летнего Юрия. Им не понравился цвет его волос — у парня был зеленый ирокез. После этого нападавшие скрылись. До приезда скорой молодому человеку оказали помощь случайные прохожие. Сейчас он находится в больнице.

«Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — рассказал сам Юрий. Видео из больницы опубликовал телеграм-канал Mash.

Кроме того, по словам Юрия, нападавшие угрожали ему и требовали не обращаться в полицию.

Одного из нападавших, 24-летнего жителя Коми, задержали в тот же вечер. Второго — мужчину 1993 года рождения — утром во вторник в Калужской области. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести.

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