«Звонил в Вагнер, чтобы пойти защищать родину». Мать 19-летнего осужденного за подстрекательство к госизмене прокомментировала приговор сыну

Мать 19-летнего студента из Петрозаводска Андрея Васюренко Евгения прокомментировала приговор сыну, обвиненному в приготовлении к подстрекательству к госизмене. Это первый известный правозащитникам случай, когда человека обвинили за склонение к госизмене.

Евгения Васюренко назвала приговор, вынесенный сыну, «показательной казнью» и написала, что в 2022 году тот звонил в ЧВК Вагнера, «чтобы пойти защищать родину». На момент звонка Андрею было 17 лет — по этой причине, со слов матери, его не взяли в ЧВК. Обвинения в госизмене Евгения назвала «ловушкой между двумя структурами двух враждующих стран».

«Андрей жил мирной жизнью и никакой угрозы для общества не представлял. Штурмом на Москву не шел, митинги не проводил, в рупор не кричал, деньги не переводил, фотографии не отправлял, не поджигал релейные шкафы. Он даже не имел денег и загранпаспорта, чтобы уехать на Украину!» — написала Евгения.

Ранее сына Евгении обвинили в двух преступлениях: склонению к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК) и приготовлению к подстрекательству к госизмене в виде перехода на сторону противника (часть 1 статьи 30, часть 4 статьи 33, статья 275 УК).

Андрея задержали в марте 2023 года. По версии следствия, он пытался склонять россиян вступать в ВСУ и воевать против российской армии. В апреле Андрея внесли в список экстремистов и террористов. А в начале февраля 2024 года суд признал его виновным и приговорил к девяти годам заключения. Первые два с половиной года заключения Андрей должен будет провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

«Холод» подробно рассказывал про дело Васюренко. Это первый известный правозащитникам случай, когда человека обвинили в подстрекательстве к госизмене.

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