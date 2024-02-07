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Студента из Карелии приговорили к девяти годам за «подстрекательство к госизмене»

18:17 • 07.02.2024

Первый Западный окружной военный суд приговорил студента из Карелии Андрея Васюренко к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в склонении к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК) и приготовлении к подстрекательству к госизмене путем перехода на сторону противника (часть 1 статьи 30; часть 4 статьи 33; статья 275 УК). Об этом сообщает РБК.

Согласно приговору суда, первые два с половиной года заключения Васюренко проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Андрея Васюренко, которому на тот момент было 18 лет, задержали и арестовали в марте 2023 года. По данным правозащитного проекта «Первый отдел», он стал первым обвиняемым в подстрекательстве к госизмене в форме перехода на сторону противника.

Обвинение утверждало, что с мая по ноябрь 2022 года Васюренко якобы пытался склонять россиян к вступлению в ВСУ для участия в боевых действиях против России. При этом, по данным источников РБК, Васюренко в этом не преуспел. Также сообщалось, что студент, по версии силовиков, «придерживался националистических взглядов» и являлся сторонником независимости Карелии.

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