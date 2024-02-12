В Росавиации провели обыски из-за продажи почти 60 самолетов и вертолетов за границу — «Известия»

ФСБ 7 февраля провела обыски в Росавиации по делу о вывозе 59 бортов за рубеж. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на два источника среди силовиков. Эту информацию изданию также подтвердил собеседник в Минтрансе.

В статье утверждается, что начиная с марта 2022 года по июнь 2023 года российские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 продали в другие страны, в том числе восемь бортов — в «недружественные». Из них, как пишет издание, три вертолета принимали участие в войне на стороне Украины. А Ил-76 якобы доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить, заявил один из источников «Известий». Издание отмечает, что расследование стало причиной отставки в сентябре 2023 года Александра Нерадько, который возглавлял Росавиацию 14 лет.

Во время обыска у исполняющей обязанности начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева, как сообщается, изъяли «предметы и документы», которые подтверждают незаконность снятия с регистрационного учета воздушных судов.

Против них, а также бывшего заместителя Бывалиной Анны Жильцовой ФСБ возбудила дело по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК), максимальное наказание по которой — до шести месяцев ареста. По словам собеседников «Известий», на Бывалину также завели дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК). Ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Анну Жильцову уволили из Росавиации в июне прошлого года. Поводом мог стать антивоенный плакат на ее рабочем месте. Тогда суд оштрафовал чиновницу на сто тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Что именно было нарисовано на плакате — неизвестно. Его обнаружили 11 мая во время проверки пожарной безопасности.

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