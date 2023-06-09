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Чиновницу оштрафовали и уволили за антивоенный плакат в ее кабинете 

12:54 • 09.06.2023

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей советницу управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анну Жильцову за антивоенный плакат в ее кабинете. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. На это обратило внимание издание «Коса». 

Суд посчитал, что плакат, который висел в кабинете Жильцовой с 2022 года, «дискредитирует» российскую армию. Его обнаружили 11 мая во время проверки пожарной безопасности. Что именно было нарисовано на плакате — неизвестно. 

«Указанные действия символизируют протест против войны, борьбу с ней, данные публичные действия были направлены на привлечение внимания окружающих граждан, при этом Жильцова А.С. осознавала характер публичных действий, тем самым искажала и дискредитировала задачи использования Вооруженных сил РФ», — говорится в решении суда.

Оштрафовали Жильцову как должностное лицо. На заседание она не пришла. Телеграм-канала «Авиаторщина», ссылаясь на собственный источник, пишет, что Жильцову уволили с должности после того, как об антивоенном плакате узнала ФСБ.

«Ее уволили за негативное отношение к проведению специальной военной операции. Она агитировала против СВО, а в ее кабинете на стене висел антивоенный плакат — это недопустимо для госслужащего», — приводит слова источника телеграм-канал.

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