Фигуранта дела «Сети» приговорили к 18 годам колонии по обвинению в двойном убийстве 

Фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина приговорили к 18 годам колонии по обвинению в двойном убийстве. Об этом сообщает «ОВД-инфо», уточняя, что всего путем сложения наказаний ему назначили 24 года колонии.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин вместе с Алексеем Полтавцом убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева. Это произошло вскоре после того, как все четверо бежали из Пензы, чтобы избежать уголовного преследования за распространение наркотиков.

Представитель гособвинения утверждал, что мотивом убийства стали опасения, что Дорофеев и Левченко могут обратиться в полицию. Чтобы не допустить этого, Иванкин и Полтавец якобы заманили их в лес возле деревни Лопухи и там убили.

Дело об убийстве Левченко и Дорофеева возбудили после того, как в 2020 году об этом изданию «Медуза» рассказал находившийся за границей Полтавец. Вскоре следователи обнаружили останки Левченко под Рязанью. Ранее там же нашли тело Дорофеева.

В октябре 2021 года Иванкину, который к этому моменту уже был осужден на 13 лет по делу «Сети», предъявили обвинение. 10 января 2024 года коллегия присяжных единогласно признала его виновным в убийстве двух человек из-за осуществления ими общественного долга (пункты «а», «б» и «ж» части 2 статьи 105 УК). Сам Иванкин, как сообщала Sota, не согласился ни с одним пунктом обвинения, и заявил, что дал показания под пытками.

Дело «Сети» возбудили осенью 2017 года. Тогда арестовали 11 человек. Их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Позже семь фигурантов этого дела приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Обвиняемые по этому делу заявляли, что оно было сфабриковано сотрудниками ФСБ, а признательные показания получены под пытками.

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