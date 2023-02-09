SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink для управления дронами

Американская компания SpaceX заблокировала для украинских военных возможность управлять дронами с помощью систем спутникового доступа в интернет Starlink. Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

Она пояснила, что согласно контракту компании с украинскими властями, оборудование Starlink должно использоваться исключительно для гуманитарных нужд.

По словам Шотвелл, до нее дошла информация о том, что ВСУ используют связь Starlink в том числе для управления боевыми дронами. При этом она подчеркнула, что Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Мы знаем, что [украинские] военные используют их [терминалы Starlink] для связи, и это нормально. Но мы не хотим, чтобы они использовали их в наступательных целях», — заявила глава SpaceX.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности [использовать Starlink с дронами]. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы их уже сделали», — добавила она.

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX начала поставки оборудования для спутникового доступа к интернету Starlink в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

В середине января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране развернута сеть из 30 тысяч терминалов Starlink.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в обращении к Илону Маску отмечал «исключительную полезность» Starlink.

Источник: Reuters

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