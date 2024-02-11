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Один человек погиб и двое получили ранения в результате взрыва в центре психологической помощи в Элисте

12:07 • 11.02.2024

В Элисте местный житель погиб, устроив взрыв в центре психологической помощи. Двое сотрудников учреждения получили тяжелые ранения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, взрывное устройство сработало в помещении центра на цокольном этаже жилого дома по улице Клыкова, 77В. В результате были разрушены внутренние перегородки, а также повреждены остекление и дверные проемы. Из здания эвакуировали 30 человек.

В свою очередь, телеграм-канал Shot уточняет, что взрыв устроил местный житель 29-летний Сергей Д., являвшийся пациентом психоневрологического диспансера. У него якобы возник конфликт с сотрудниками центра психологической помощи «Альтернатива». В итоге мужчина подорвал взрывное устройство, предположительно гранату, принесенное с собой.

В результате взрыва погиб сам Сергей, а также были ранены учредитель центра «Альтернатива», главный внештатный педагог-психолог в сфере образования министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж Герман.

Как сообщает ТАСС, позже дома у подрывника провели обыск, в ходе которого в квартире сработало еще одно взрывное устройство. В результате ранения получили трое силовиков.

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