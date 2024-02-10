Чего нельзя делать при обморожении?

Зимой сотни человек получают обморожение: одни отделываются легкими травмами, но другие теряют пальцы, а в крайних случаях от переохлаждения можно умереть. При этом в России время отопительных сезонов постоянно происходят аварии, из-за чего многие остаются без тепла зимой. «Холод» выяснил, как распознать степени обморожения, что нужно делать при каждой из них и когда обращаться к врачам. А еще — как не допустить обморожения.

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Обморожение — это повреждение кожи и других тканей, вызванное холодом. Оно может затронуть любую часть тела, но чаще всего страдают руки, ноги, уши, нос и губы. Вот как это происходит: когда понижается температура окружающей среды, кровеносные сосуды у поверхности кожи сужаются, чтобы замедлить кровоток и не допустить утечки тепла из тела. Это не опасно, если на улице не очень холодно или если вы находитесь там недолго. Но чем дольше вы на морозе, тем выше риск получить обморожение: сначала в мягкой форме, а в крайнем случае — в тяжелой.

Легкое обморожение

Наиболее вероятно получить обморожение в начальной стадии: пальцы, кисти, щеки, нос и уши становятся холодными и немного покалывают, кожа может покраснеть и потерять чувствительность. Это не опасно, если вы находитесь на морозе недолго. Но есть риск не заметить, что обморожение нарастает.

Вот как можно себе помочь:

Вернитесь в теплое помещение. Снимите верхнюю одежду, чтобы она высохла. Выпейте что-то горячее или теплое (но без алкоголя).

Важно: согревайтесь постепенно. Например, не стоит прикладывать пострадавшие части кожи к чему-то горячему.

Умеренное обморожение

Это более серьезная ситуация, когда организм начинает спасать внешние слои кожи, обеспечивая резкий прилив теплой крови к ним.

Симптомы умеренного обморожения:

колющая и жгучая боль в руках, ногах или лице;

ощущение онемения;

покрасневшая кожа становится бледной, холодной, твердой и как будто восковой;

при возвращении в тепло могут появиться болезненные пятна, напоминающие синяки;

кожа может шелушиться и болеть, как при солнечном ожоге;

через день-два могут появиться волдыри.

Такое обморожение обычно проходит само по себе, но для лучшего эффекта, старайтесь придерживаться следующих советов:

Немедленно вернитесь в тепло. Если есть возможность — домой. Дайте организму время вернуться к комнатной температуре. Переоденьтесь в свободную и сухую одежду. Если в доме прохладно — укутайтесь в одеяло. Пейте согревающие напитки или съешьте теплый суп. Используйте теплые сухие компрессы. Наберите теплую воду в бутылку, оберните ее в полотенце и прикладывайте к шее, груди и паху. Когда почувствуете, что согрелись, можете сходить в душ. Начните с теплой воды, затем постепенно повышайте температуру.

Что делать нельзя:

Не игнорируйте проблему — поражения могут быть необратимы.

Не пытайтесь согреться с помощью обогревателей или горячей ванны. Это может привести к повреждению кожи и вызвать потенциально смертельную аритмию.

Не употребляйте алкоголь. Он дает только ощущения тепла, а на самом деле снижает внутреннюю температуру тела.

Не прикладывайте компрессы к рукам и ногам. Тепло, воздействующее на руки и ноги, заставляет холодную кровь возвращаться к сердцу, легким и в мозг, из-за чего падает внутренняя температура тела.

Не растирайте тело и не массируйте пострадавшие участки. Из-за переохлаждения сердечный ритм может быть нерегулярным, поэтому энергичный массаж может привести к остановке сердца.

Важно: если спустя полчаса вам не стало лучше, это повод обратиться в больницу.

Глубокое обморожение

Такое обморожение по-настоящему опасно — организм теряет надежду согреть наружные слои и приостанавливает там кровоток, чтобы сберечь тепло внутри тела. Как итог — внешние слои получают еще более сильные повреждения от холода.

Симптомы тяжелого обморожения:

мышцы и суставы деревенеют, кожа продолжает неметь;

кожа становится все более восковой, твердой, желтовато-белой или с синеватым оттенком;

поврежденной частью тела тяжело двигать;

кожа может почернеть;

через два-четыре дня могут появиться большие волдыри.

Что делать:

Немедленно вернитесь в тепло, чтобы затормозить процесс обморожения. Как можно быстрее обратитесь в травмпункт. Примите ибупрофен, если неприятные ощущения или боль становятся сильными.

Вызывайте скорую помощь, если заметили любой из этих симптомов у себя или у человека рядом: сильную усталость, спутанность сознания, невнятную речь, плохую координацию, слабый пульс или потерю сознания. Это признаки средней или тяжелой гипотермии — для их лечения нужна помощь специалистов.

Что нельзя делать:

Не медлите — восстановить почерневшую (отмершую) ткань практически невозможно.

Не массируйте и не трите поврежденные участки.

Не прокалывайте волдыри или заполненные жидкостью пузырьки, чтобы не занести инфекцию.

Не начинайте резко согревать поврежденные участки.

Не употребляйте спиртное.

Как не замерзнуть в следующий раз

Проверяйте не только температуру на улице, но и силу ветра и влажность. Идеально, если в погодном приложении написано «ощущается как…» — ориентируйтесь на эту температуру. В целом лучше долго не гулять при температуре ниже −15°С.

Не умывайтесь и не брейтесь перед выходом из дома. Сделайте это, например, накануне вечером. Так у вас на коже образуется естественный жировой слой, который будет защищать ее. Или используйте кремы, которые создают тонкий защитный слой, помогающий удерживать тепло и влагу. Но избегайте средств, содержащих воду.

Одевайтесь по погоде. В мороз лучше использовать три слоя одежды. Базовый — тонкий нижний слой, который отводит пот на внешнюю сторону материала для дальнейшего испарения (термобелье). Утепляющий — средний дышащий слой, который при этом удерживает тепло (флисовая или шерстяная кофта). Защитный — теплый верхний слой, который защищает от внешней среды (утепленная куртка или пуховик с ветро- и влагозащитной).

Не носите одежду из хлопка. Этот материал плохо отводит влагу от тела — мокрая одежда остывает, и вы начинаете мерзнуть. Отдавайте предпочтение одежде из качественной синтетики или шерсти.

Держите ноги в тепле. В зимних кроссовках часто есть сетчатая мембрана, которая не подходит для низких температур. Лучше купить сапоги из натуральной кожи или высокотехнологического заменителя (например, экокожи). Обувь должна быть просторной, и ее не стоит слишком туго зашнуровывать.